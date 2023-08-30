Смольный определил стоимость поминутной оплаты парковки

Петербургский комитет по тарифам принял распоряжение, устанавливающее стоимость одной минуты платной парковки для разных видов транспорта.

Для транспортных средств категорий А и М со второго часа стоянки стоимость одной минуты парковки составит 65 копеек. За аналогичную услугу, предоставленную транспорту категории B, будут взимать 1,67 рубля. Всем остальным придется платить по 3,3 рубля за минуту. Новый порядок вступит в силу не ранее 1 сентября.

По нынешним правилам, за первый час стоянки водители легковых автомобилей платят 100 рублей. Для живущих в зоне платной парковки владельцев легковушек действует льготное парковочное разрешение, стоящее 1800 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру