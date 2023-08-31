Кабмин не поддержал прекращение уголовных дел в отношении добровольцев СВО

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о прекращении уголовного преследования лиц, отправившихся добровольцами в зону спецоперации, сообщил 31 августа ТАСС. Согласно проекту отзыва кабмина, причиной этого стало отсутствие упоминания необходимости компенсации ущерба пострадавшим.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Челябинской области. Речь идет о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым предусматривается возможность прекращения уголовных дел в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести. Условием для этого будет запись фигурантов добровольцами для отправки в зону СВО.

"Законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших", — цитирует информагентство проект отзыва кабмина.

Кроме того, в документе указывается на то, что возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовных дел противоречит Уголовному кодексу.

Фото: ЗАКС.Ру