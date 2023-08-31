В Петербурге начнут продавать "Подорожники" с обновленным дизайном

Начиная с 1 сентября в Петербурге можно будет купить транспортные карты "Подорожник" с двумя новыми видами оформления. Карты будут доступны во всех кассах метрополитена, а также в точках продаж проездных билетов "Организатора перевозок".

"Макеты карт разработаны в соответствии с официальным брендбуком, представленным комитетом по культуре к 320-летию со дня основания нашего города", — уточнили в городском комитете по транспорту. При создании одного из макетов была использована фотография петербургского фотографа Андрея Михайлова.

Всего запланирован выпуск 100 тысяч новых "Подорожников" — по 50 тысяч карт каждого дизайна. В продажу они будут поступать партиями.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"