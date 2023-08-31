Смольнинский суд зарегистрировал иск КГИОП в связи с несогласованными работами в доме Макаровых

Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление комитета по госконтролю, использованию и охране памятников к Игорю Мацкевичу, сообщили 31 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Иск связан с несогласованными работами в доме Макаровых на 5-й линии Васильевского острова, ответчик владеет одним из помещений в здании.

"Истец просит суд обязать Мацкевича в течение 10 месяцев после вступления решения суда в законную силу привести оконный проем помещения 16-Н в соответствие с предметом охраны, а также восстановить элементы декора", — рассказали в судебной пресс-службе. В случае невыполнения ответчиком требований комитет просит взыскивать с него по 20 тысяч рублей в месяц вплоть до завершения работ.

Заявление к производству пока не принято.

В первой половине июля градозащитники пожаловались на проведение несогласованных работ на первом этаже дома Макаровых. В частности, рабочие прорубили входную дверь на месте оконного проема. Проведение работ останавливали сотрудники силовых органов, после их возобновили, из-за чего КГИОП пришлось вызывать полицию. В конце июля на Мацкевича подала в суд управляющая компания, в середине августа стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру