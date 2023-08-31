Полиция задержала пенсионерку по делу о похищении мощей из храма в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали пожилую жительницу Петербурга по делу о похищении мощей святого Николая из храма в Ленинградской области, поведала 31 августа официальный представитель МВД Ирина Волк. О пропаже ранее заявил настоятель храма Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировске.

"В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца", — рассказала Волк.

По предварительной информации, кража произошла днем 30 августа. В храме предполагали, что это может быть заказ и подозревали, что вор мог замаскироваться под немолодую прихожанку, передавал 47news.

Согласно сообщению Волк, задержанной оказалась 69-летняя жительница Петербурга. "Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", — отметила представитель МВД.

Фото: ЗАКС.Ру