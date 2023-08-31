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Новости 14:21

Петербуржец задержан за невозвращение в воинскую часть

фото ЗакС политика Петербуржец задержан за невозвращение в воинскую часть

Полиция Петербурга задержала 31-летнего местного жителя по делу о неявке на воинскую службу в течение месяца после истечения установленного срока (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону. Задержанный находился в федеральном розыске.

По данным правоохранителей, будучи военнослужащим, гражданин отбыл из части в плановый отпуск. После его завершения он к месту несения службы не вернулся, в части он отсутствовал более одного месяца.

Задержание произошло накануне вечером в коттеджном поселке "Рощинский Хутор", расположенном в Выборгском районе Ленобласти. Военнослужащий был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи организатору розыска.

Максимальное наказание по вменяемой гражданину статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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