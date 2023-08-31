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Новости 15:51

По одной из улиц Васильевского острова закроют движение на полтора месяца

фото ЗакС политика По одной из улиц Васильевского острова закроют движение на полтора месяца

В Петербурге с 2 сентября по 13 октября полностью закроют уличное движение по 24-25-й линиям Васильевского острова от Среднего до Малого проспекта в направлении последнего. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Ограничение объясняется стартующими работами по реконструкции водопровода. Они продлятся до 17 ноября.

Отметим, что 24-25-я линии де-факто представляют собой одну улицу с двусторонним движением. Улица проходит через участок, на котором в следующем году обещают открыть станцию метро "Горный институт".

Фото: ЗАКС.Ру


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