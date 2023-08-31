Бастрыкин поручил возбудить дело из-за проблем в ЖК "Солнечный город"

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину открылись нарушения при сдаче квартир в петербургском жилом комплексе "Солнечный город". Жилье в Красносельском районе построила Setl Group. Бастрыкин потребовал от регионального управления ведомства возбудить уголовное дело.

Как сообщает информационный центр СК, обладатели квартир пожаловались на сдачу в эксплуатацию одиннадцати домов, в которых имеется обратная тяга вентиляции. Из-за этого дефекта в многоэтажках наблюдается температура ниже комнатной. В свою очередь, промерзание стен влечет за собой появление плесени. Ансамблем высоток управляет ООО "Цивилизация", не приходящее жильцам на помощь.

Требования о возбуждении дела и подготовке доклада о предварительном ходе расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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