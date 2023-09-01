Арочные ворота в Адмиралтейском районе привлекли внимание прокуратуры

Арочные ворота одного из домов в Петербурге были установлены вопреки требованиям законодательства, показала проверка прокуратуры Адмиралтейского району. Участие в мероприятии также приняли специалисты комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и Госжилинспекции.

"Проверка показала, что в одном из многоквартирных домов на территории района установлены арочные ворота вопреки нормам жилищного законодательства, без согласия собственников дома", — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что установка ворот не была согласована с КГА.

Прокуратура внесла представление в адрес главы управляющей компании с требованием исправить нарушение. Ведомство следит за ходом и результатами рассмотрения бумаги.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"