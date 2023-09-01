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Новости 11:23

В Мурино сообщение о бомбе помешало провести торжественную линейку

фото ЗакС политика В Мурино сообщение о бомбе помешало провести торжественную линейку

 Сообщение от неизвестных о возможной угрозе сорвало проведение торжественной линейки в школе № 1 областного города Мурино, сообщил телеканал "78". Содержание письма неизвестно, предположительно, в нем говорится о минировании здания.

На место прибыли сотрудники МЧС, участников линейки эвакуировали с территории школы. По сообщению телеканала, директор приняла решение перенести линейку на следующий день.

Согласно информации на сайте школы, на 10:00 было запланировано проведение линейки для первых и одиннадцатых классов. Остальных учеников ждали к полудню.

Фото: murinoco1.ru


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