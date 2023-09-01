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Новости 13:44

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник

фото ЗакС политика Путин и Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник

Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе, сообщил 1 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переговоры состоятся в понедельник, 4 сентября, в российском Сочи.

"Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — транслирует заявление Пескова РИА "Новости".

Ранее состоялась встреча глав МИД обеих стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Стороны обсудили вопросы, связанные с прерванной 18 июля зерновой сделкой. Ожидается, что в том числе переговорам по этой теме будет посвящена встреча Путина и Эрдогана.

Фото: kremlin.ru


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