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Новости 13:59

Норматив по ОМС в 2024 году приблизится к 24 тысячам рублей на петербуржца

фото ЗакС политика Норматив по ОМС в 2024 году приблизится к 24 тысячам рублей на петербуржца

Величина норматива на каждого застрахованного по ОМС жителя Петербурга превысит в следующем году 23 тысячи рублей, сообщили 1 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Полученная цифра окажется более чем на треть выше среднего значения по России.

"Подушевой норматив на одного застрахованного в Санкт-Петербурге взрастет и составит 23 643 рубля, что почти на 40 % выше федерального", — поделились планами в Смольном.

Ожидается, что в 2024 году почти весь бюджет Территориального фонда ОМС пойдет на реализацию местной программы обязательного медицинского страхования. Также в Смольном рассчитывают, что средняя зарплата медработников вырастет в будущем году более чем на 8,6 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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