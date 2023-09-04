ФСБ предъявила Мифтахову обвинение в оправдании терроризма

Следователи Федеральной службы безопасности официально предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) бывшему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову, сообщил 4 сентября ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину. Это произошло ровно в день выхода математика из колонии, где он отбывал наказание по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России".

Как уточнила юрист, вину ее подзащитный не признал и воспользовался статьей 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя или своих родственников.

"Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. <...> В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51", — приводит информагентство слова Сидоркиной.

Ранее в понедельник стало известно о задержании Мифтахова на выходе из исправительной колонии № 17 в Омутнинске. Его посадили в автомобиль и повезли в Киров, где 5 сентября суд должен будет определить ему меру пресечения по новому делу.

В середине августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в список террористов и экстремистов. О возбуждении против него нового дела стало известно в конце того же месяца.

Предыдущее уголовное преследование математика было связано с нападением на московский офис "Единой России" в 2018 году. Суд приговорил его к шести годам колонии по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), позже назначенный срок уменьшили на три месяца.

Фото: ЗАКС.Ру