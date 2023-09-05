Похитивший ордена у петербурженки экс-полицейский получил реальный срок

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил на два года в колонию-поселение бывшего полицейского Антона Леутского. Его признали виновным в совершении трех служебных преступлений, подпавших под ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, два эпизода). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В 2018 году участковый обнаружил труп мужчины в квартире, которую тот никому не завещал. В нарушение закона Леутский рассказал об этом родному брату, информация распространилась еще дальше. В результате мошеннических действий квартира досталась не городу, а посторонним лицам. Ущерб бюджету оценили почти в 3,8 млн рублей.

Двумя годами позже фигурант посетил другую квартиру, в которой скончалась пожилая женщина, и похитил из нее советские воинские ордена.

Наконец, в третьем эпизоде с участием подсудимого он не стал возбуждать уголовное дело о кражен телефона, желая улучшить показатели раскрываемости.

Дело бывшего полицейского рассматривалось в особом порядке, свою вину он признал.

Фото: ЗАКС.Ру