"Яблоко" намерено добиваться включения в УИК через суд

Петербургское отделение партии "Яблоко" хочет отменить более 40 решений территориальных избирательных комиссий о формировании участковых избиркомов. Соответствующий иск подан в Октябрьский районный суд, сообщили в партии 6 сентября. Весной при формировании новых составов УИК из 1061 "яблочника" в комиссии попали лишь 658 человек.

"Невозможность" включить представителей "Яблока" в состав УИК в территориальных избиркомах объясняли уменьшением численности членов комиссий. В некоторых УИК оставили по восемь человек, при этом по закону комиссия должна не менее чем наполовину состоять из представители партий, представленных в Заксобрании. Сейчас таких партий шесть. Таким образом, не все партии смогут быть представлены в УИК. В "Яблоке" полагают, что такие сокращения могут противоречить закону.

"Мы считаем, что комиссии в нарушение закона уменьшили размер комиссий где-то до десяти, а где-то вовсе до восьми человек. Закон предполагает, что не менее половины членов УИК должны назначаться по предложению парламентских партий, которой является "Яблоко" в Санкт-Петербурге. Всего у нас таких шесть, получается, что после сокращения размера комиссии мест на всех не хватит. Комиссии также назначали рейтинговое голосование по предложениям от парламентских партий и в значительной части отказали нам в назначении представителей", - приводят слова юриста Александра Кобринского в пресс-службе "Яблока".

Кобринский в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что иск был подан еще 30 августа.

До этого "яблочники" пытались добиться включения своих сторонников в состав УИК через Санкт-Петербургскую и Центральную избирательные комиссии. Там заявили, что не видят нарушения.

Напомним, в новых составах УИК места не хватило не только "Яблоку", но и другим партиям. Так, в Центральном районе ни на одной из участковых комиссий не будет представлена "Справедливая Россия - За правду". Справедливороссы пытались оспорить это в суде, но безуспешно.

О том, как в Петербурге прошло формирование УИК без оппозиционеров, - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру