Заксобрание займется вопросом легальных крыш для экскурсий, пообещал Крупник

В Петербурге следует организовать несколько легальных зон для прогулок по крышам, высказался 6 сентября лидер фракции "Единая Россия" в городском Заксобрании Павел Крупник. По его словам, в ближайшее время депутаты займутся проработкой этого вопроса.

"Выступаю за то, чтобы в Петербурге появились официальные видовые террасы, где люди смогут насладиться видом на город с высоты. Пускай это будет две-три локации, но абсолютно безопасные, оборудованные и, главное, не доставляющие неудобств жителям", — написал единоросс в своем Telegram-канале.

Крупник раскритиковал организаторов нелегальных экскурсий по крышам и выступил за то, чтобы "цивилизовать" подобный вид туристического досуга. Он пообещал "в ближайшем будущем" заняться вместе с коллегами проработкой возможности создания легальных смотровых площадок.

Возможность легализации экскурсий по крышам в Петербурге обсуждали еще в 2020 году. Спустя год в Смольном рассказывали о намерении организовать смотровые площадки на крышах торговых центров. В минувшем мае депутат Заксобрания Алексей Цивилев скептически высказывался о возможности увеличения штрафов для организаторов нелегальных прогулок по крышам.

Накануне стало известно о задержании организатора таких экскурсий в Петербурге. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Фото: ЗАКС.Ру