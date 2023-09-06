Милонов подготовил законопроект против "социальных нудистов"

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов разработал законопроект, направленный против обнажения на публике, сообщил 6 сентября RT со ссылкой на текст пояснительной записки к инициативе. Парламентарий намерен дополнить административную статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) таким признаком, как появление в обнаженном или полуобнаженном виде в ряде общественных мест.

"Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов <...> представляет очевидный вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики Российской Федерации", — полагает Милонов. Под "социальными нудистами" он понимает граждан, ради эпатажа выходящих на улицы и в публичные места в "полностью обнаженном либо непристойно полуобнаженном" виде.

Обнаженными депутат считает полностью голых людей или же тех, у кого не прикрыта одеждой нижняя часть туловища. если же не прикрыта верхняя часть, то здесь следует говорить о полуобнаженном виде, полагает он.

Поправки в статью о мелком хулиганстве призваны поспособствовать общественному порядку и уберечь россиян, в том числе детей и подростков, от недостаточно одетых граждан в общественных местах, уточнил парламентарий.

С начала сентября Милонов успел отметиться несколькими заявлениями. Он призвал главу ГИБДД ужесточить наказание за езду по обочинам, высказал идею составления списка "укрепляющих духовные ценности" фильмов и поагитировал россиян вступать контрактниками в армию.

Фото: ЗАКС.Ру