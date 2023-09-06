Кара-Мурзу* этапируют в СИЗО Омска

Политика Владимира Кара-Мурзу* этапируют в СИЗО-1 Омска, сообщил в соцсетях адвокат Вадим Прохоров со ссылкой на информацию, полученную от своей коллеги Анны Ставицкой. Как предполагают защитники, это не последняя точка в маршруте осужденного оппозиционера.

"Очевидно, что это не конечное исправительное учреждение строгого режима, где ему назначено отбывать наказание, а промежуточная пересылка", — написал Прохоров в своих соцсетях.

Адвокат пообещал и далее следить за этапированием подзащитного и добиваться у ФСИН предоставления информации об этом.

Утром 4 сентября Кара-Мурзу* вывезли по этапу в неизвестном направлении из московского СИЗО-6 "Водник", где он находился до этого. В июле Первый кассационный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор, вынесенный политику в апреле. Тогда оппозиционера приговорили к 25 годам колонии по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*