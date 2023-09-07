Дорожники завершили основные работы на Ленинском проспекте

Основные ремонтные работы на Ленинском проспекте завершены, рассказали 7 сентября в администрации губернатора Петербурга. Магистраль назвали "одним из самых сложных и масштабных объектов" ремонта дорог в нынешнем сезоне.

Специалистам предстояло убрать колейность, устранить выбоины и трещины дорожного полотна, появившиеся из-за транспортной загруженности дороги.

"На участке протяженностью 3,3 км от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев дорожники обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменили бортовой камень, отремонтировали колодцы и люки", — отчитались в Смольном. Кроме того, для маломобильных людей оборудовали пологие съезды с тротуаров и занизили бордюрные камни.

Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Губернатор Александр Беглов назвал участие в проекте "возможностью получить дополнительное финансирование на ремонт и реконструкцию крупных магистралей, реализовать эти проекты в сжатые сроки и с хорошим качеством".

Фото: ЗАКС.Ру