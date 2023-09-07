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Новости 11:59

Размер рекомендованного дохода для ипотеки превысил 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Размер рекомендованного дохода для ипотеки превысил 100 тысяч рублей

По итогам минувшего августа величина рекомендованного семейного дохода для заемщика по ипотеке превысила отметку в 100 тысяч рублей, рассказали 7 сентября в Национальном бюро кредитных историй. По сравнению с началом года сумма увеличилась почти на 10 %.

"В августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8 %, составив 100,4 тысячи рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБКИ.

В минувшем январе сумма рекомендованного дохода составляла 91,4 тысячи рублей.

К увеличению стоимости ипотечного кредита привели такие факторы, как рост ключевой ставки Центробанка, рыночных ипотечных ставок и цены жилья и среднего размера ипотечного кредита. Также сыграло роль и то, что рост среднего срока ипотеки оказался в этом году незначительным, из-за чего не произошло заметного уменьшения размера среднего платежа по кредиту.

Фото: pixabay


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