Размер рекомендованного дохода для ипотеки превысил 100 тысяч рублей

По итогам минувшего августа величина рекомендованного семейного дохода для заемщика по ипотеке превысила отметку в 100 тысяч рублей, рассказали 7 сентября в Национальном бюро кредитных историй. По сравнению с началом года сумма увеличилась почти на 10 %.

"В августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8 %, составив 100,4 тысячи рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБКИ.

В минувшем январе сумма рекомендованного дохода составляла 91,4 тысячи рублей.

К увеличению стоимости ипотечного кредита привели такие факторы, как рост ключевой ставки Центробанка, рыночных ипотечных ставок и цены жилья и среднего размера ипотечного кредита. Также сыграло роль и то, что рост среднего срока ипотеки оказался в этом году незначительным, из-за чего не произошло заметного уменьшения размера среднего платежа по кредиту.

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