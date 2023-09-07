Петродворцовый суд вынес приговор за нетрезвые сообщения о заложенных бомбах

Житель Петербурга Михаил Карелин получил условный срок за два телефонных звонка с заведомо ложными сообщениями о заложенных бомбах (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Приговор ему зачитали в Петродворцовом суде.

Суд установил, что в 2022 году Карелин дважды звонил по номеру "112" с рассказами о минировании зданий. В первый раз это произошло 17 августа, тогда он сообщил о бомбе в здании администрации Пушкинского района. Под конец года, 26 декабря, он вновь набрал тот же номер и поведал об угрозе взрыва Николаевской больницы.

В обоих случаях петербуржец звонил пьяным. Поиск взрывчатых веществ в названных им зданиях ничего не дал.

Карелин вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему три года и один месяц лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру