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Новости 17:13

В Колпино благоустроят безымянный сквер

фото ЗакС политика В Колпино благоустроят безымянный сквер

Петербургские чиновники согласовали благоустройство сквера в Колпино, не имеющего названия. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, зеленая зона располагается возле Ижорского пруда, на углу улицы Вавилова и Раумской улицы. В качестве заказчика работ выступило ГКУ "АБИКХ".

Подрядчику в лице компании "Балтстрой" предстоит создать рекреационные зоны с уличной мебелью и тропинками. В сквере построят амфитеатр и пешеходный мост. Свое место в нем найдется для любителей командных видов спорта и для скейтеров. Наконец, сквер дополнительно озеленят.

Завершиться благоустройство должно к середине октября следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру


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