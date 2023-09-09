В Колпино благоустроят безымянный сквер

Петербургские чиновники согласовали благоустройство сквера в Колпино, не имеющего названия. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, зеленая зона располагается возле Ижорского пруда, на углу улицы Вавилова и Раумской улицы. В качестве заказчика работ выступило ГКУ "АБИКХ".

Подрядчику в лице компании "Балтстрой" предстоит создать рекреационные зоны с уличной мебелью и тропинками. В сквере построят амфитеатр и пешеходный мост. Свое место в нем найдется для любителей командных видов спорта и для скейтеров. Наконец, сквер дополнительно озеленят.

Завершиться благоустройство должно к середине октября следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру