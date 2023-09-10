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Новости 12:15

Памятник композитору Слонимскому установят в Комарово

фото ЗакС политика Памятник композитору Слонимскому установят в Комарово

Памятник на могиле композитора Сергея Слонимского появится на Комаровском кладбище в Петербурге, сообщил 10 сентября ТАСС. Автором монумента выступил заслуженный художник Никита Фомин.

"Образной доминантой памятника стали фортепианные клавиши и театральный занавес, как напоминание о том, что Сергей Михайлович был великолепным пианистом и многие годы был связан с музыкальной и драматической сценой", — приводит агентство сообщение Международного центра современной классической музыки имени Сергея Слонимского. Как сообщается, памятник выполнен из светлого гранита.

Композитор Слонимский скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Его смерть наступила в Петербурге в феврале 2020 года.

Слонимский был автором 34 симфоний, восьми опер и трех балетов, также он сочинял музыку к кинофильмам и театральным постановкам.

Фото: YouTube-канал Theartsmedia (скриншот видео)


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