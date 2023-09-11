Суд в Петербурге дал условные сроки полицейским, похитившим наличные из отеля

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к пятилетним условным срокам двоих бывших полицейских, преследуемых по экономическому делу.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Александра Скалдина и Анатолия Иващенко признали виновными в краже (ст. 158 УК) наличных денег из гостиничного номера.

Инцидент имел место пять лет назад в апарт-отеле YES на улице Хошимина. Находясь при исполнении, правоохранители украли 15,85 млн рублей, хранившиеся под кроватью одного из постояльцев. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Суд взыскал с них похищенную сумму.

Первоначально фигурантам также инкриминировали нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК), но позже это обвинение сняли. Дело рассматривалось во второй раз: оправдательный приговор ранее отменялся городским судом.

Фото: ЗАКС.Ру