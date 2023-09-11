Авария в Рыбацком отправила электросамокатчика в реанимацию

На юге Петербурга произошла очередная дорожная авария с участием электросамоката, запечатленная в сообществе "Наше Рыбацкое". Управлявший средством индивидуальной мобильности молодой человек был сбит легковым автомобилем и получил серьезные травмы. Прибывшая на место происшествия (Рыбацкий проспект, 32) скорая помощь увезла пострадавшего в реанимацию.

Утром 11 сентября стало известно о том, что столкновение электросамоката и автомобиля привело к переворачиванию последнего.

В городе стали постепенно вводить ограничения для пользователей электросамокатов. На них нельзя кататься ни на одном вокзале. Кроме того, запрещающие знаки стали появляться на некоторых улицах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает нынешние ограничения для самокатов недостаточными.

Фото: ЗАКС.Ру