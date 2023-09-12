Тихонова заинтересовалась выполнением проверок школьного питания в Петербурге

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова обратилась в региональное управление Роспотребнадзора и в управление социального питания в связи с массовым отравлением в петербургской школе № 608. Политика заинтересовало, как именно проводятся в городе проверки школьного питания.

Тихонова направила запрос главе управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой и главе управления соцпитания Алене Мироненко. Она задала им ряд вопросов в связи с инцидентом, копию обращения разместила 12 сентября в своем Telegram-канале.

Среди прочего, справоросс поинтересовалась периодичностью проведения в Петербурге проверок операторов школьного питания, а также наличием практики проведения внеплановых проверок после устранения нарушений. Она спросила, когда в последний раз проводилась проверка питания в школе № 608 и были ли тогда выявлены нарушения. Также Тихонова задала вопросы о том, какая гражданско-правовая ответственность, помимо административной и уголовной, установлена для нерадивых операторов школьного питания, существует ли в Петербурге реестр недобросовестных операторов школьного питания и доступен ли он для граждан, а заодно грозит ли попадание в него комбинату питания "Кировский", который поставлял еду в школу, где произошло массовое отравление.

"Планируется ли провести проверку в отношении всех операторов школьного питания на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям?" — отдельно уточнила Тихонова.

Об отравлении в школе № 608 стало известно на прошлой неделе, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Как сообщал Роспотребнадзор, количество пострадавших превысило 50 человек.

К настоящему моменту в стационарах Петербурга остается 31 ребенок с острым гастроэнтеритом из числа пострадавших при массовом отравлении.

Фото: ЗАКС.Ру