Переданную РПЦ раку Александра Невского застрахуют на 21 миллион рублей

Страховое покрытие раки князя Александра Невского превысит 20 миллионов рублей, сообщил 13 сентября РБК со ссылкой на осведомленный источник. Оценкой памятника искусства XVIII века занимались специалисты Эрмитажа.

Информацию о сумме страховки подтвердила изданию руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега). Он сообщила, что фондово-закупочная комиссия Эрмитажа оценила стоимость передаваемого произведения искусства в 21 миллион рублей. По ее словам, уплатой страховых взносов займутся благотворители.

Наиболее дорогими частями гробницы князя посчитали внешний саркофаг с крышкой, декоративную пирамиду, внутренний серебряный ковчег и ряд иных элементов.

О планах передать РПЦ раку Александра Невского стало известно в середине мая. Вскоре после этого известия прокомментировали в Минкульте. Из сообщения ведомства выяснилось, что отчуждать реликвию в собственность церкви не планируется, ее передадут сроком на 49 лет.

Первый этап передачи памятника из Эрмитажа в РПЦ произошел на прошлой неделе.

Фото: gov.spb.ru