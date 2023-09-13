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Новости 13:38

Клишас призвал к зеркальным мерам в связи с ограничениями ЕС для россиян

фото ЗакС политика Клишас призвал к зеркальным мерам в связи с ограничениями ЕС для россиян

Ситуация с запретом на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами не оставила равнодушным главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Сенатор заявил 13 сентября о необходимости внедрения зеркальных мер в ответ на это.

"Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта. Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных "правил" ЕС", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Утром в среду Эстония запретила въезд на свою территорию машин с российскими номерными знаками, накануне об аналогичных мерах заявили в Литве и Латвии. При этом, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения не коснутся машин с калининградскими номерами, следующих транзитом через Литву. Финляндия заявила во вторник, что не намерена запрещать въезд российских автомобилей.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса


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