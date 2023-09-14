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Новости 17:49

Суд отклонил иск Смольного, касающийся постройки на территории исторической дачи

фото ЗакС политика Суд отклонил иск Смольного, касающийся постройки на территории исторической дачи

Сестрорецкий районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск петербургского комитета по контролю за имуществом к друм гражданам, от которых чиновники требовали снести самовольную постройку.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, некапитальное сооружение расположено в границах Дачи Гербиха (4-я линия, 14), признанной региональным памятником.

Согласно паспорту объекта, одноэтажное строение площадью 143 кв. метров используется как "павильон для занятий спортом": в нем оборудованы бильярдный, теннисный столы и сауна. Статус объекта не предусматривает постоянного пребывания и проживания людей.

Суд при рассмотрении дела не выявил нарушений градостроительных правил: истец не представил доказательств, которые бы на них указывали.

Фото: ЗАКС.Ру


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