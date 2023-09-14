Суд отклонил иск Смольного, касающийся постройки на территории исторической дачи

Сестрорецкий районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск петербургского комитета по контролю за имуществом к друм гражданам, от которых чиновники требовали снести самовольную постройку.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, некапитальное сооружение расположено в границах Дачи Гербиха (4-я линия, 14), признанной региональным памятником.

Согласно паспорту объекта, одноэтажное строение площадью 143 кв. метров используется как "павильон для занятий спортом": в нем оборудованы бильярдный, теннисный столы и сауна. Статус объекта не предусматривает постоянного пребывания и проживания людей.

Суд при рассмотрении дела не выявил нарушений градостроительных правил: истец не представил доказательств, которые бы на них указывали.

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