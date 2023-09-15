В Петербурге похоронили бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия

В Зеленогорске состоялась церемония прощания с бывшим вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием, который курировал сферы ЖКХ и благоустройства. Как сообщает пресс-служба Смольного, отпевание бывшего чиновника прошло в церкви Казанской иконы Божией Матери.

"Он пользовался огромным уважением у всех, кто с ним работал, и кто приходил к нему за помощью. Светлая память об Анатолии Анатольевиче сохранится в наших сердцах", - произнес губернатор Александр Беглов.

Другие приведенные высказывания Беглова полностью совпадают с текстом его соболезнований, выраженных тремя днями ранее.

Ушедшего из жизни чиновника похоронили на Зеленогорском кладбище.

Повелий умер 12 сентября на шестидесятом году жизни от тяжелой и продолжительной болезни. За несколько дней перед смертью его перевели из вице-губернаторов в советники главы города.

фото: gov.spb.ru