ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:23

В Петербурге похоронили бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия

фото ЗакС политика В Петербурге похоронили бывшего вице-губернатора Анатолия Повелия

В Зеленогорске состоялась церемония прощания с бывшим вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием, который курировал сферы ЖКХ и благоустройства. Как сообщает пресс-служба Смольного, отпевание бывшего чиновника прошло в церкви Казанской иконы Божией Матери.

"Он пользовался огромным уважением у всех, кто с ним работал, и кто приходил к нему за помощью. Светлая память об Анатолии Анатольевиче сохранится в наших сердцах", - произнес губернатор Александр Беглов.

Другие приведенные высказывания Беглова полностью совпадают с текстом его соболезнований, выраженных тремя днями ранее.

Ушедшего из жизни чиновника похоронили на Зеленогорском кладбище.

Повелий умер 12 сентября на шестидесятом году жизни от тяжелой и продолжительной болезни. За несколько дней перед смертью его перевели из вице-губернаторов в советники главы города.

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Повелий Анатолий Анатольевич 




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама