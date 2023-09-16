В Смольном решили усилить контроль за качеством доставляемой готовой еды

Массовое отравление петербуржцев, заказавших готовую еду производства Greenbox, побудило городское правительство усилить контроль в этой сфере услуг. Проблему обсудили на встрече чиновников из комитета по промышленной политике с представителями бизнеса. Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов поручил подчиненным принять дополнительные меры контроля за продукцией.

Одной из таких мер станет регулярное тестирование готовой еды от крупнейших поставщиков в лаборатории профильного комитета ("Петербург-Экспертиза"). К работе в этом направлении чиновники приглашают всех крупных участников рынка доставки готовой еды. Предполагается, что совместными усилиями получится создать дополнительные механизмы контроля.

"Петербуржцы и гости нашего города должны быть уверены в безопасности и качестве продуктов, которые они покупают в магазинах или заказывают в службах доставки", - заявил Беглов.

Напомним, что кишечную инфекцию подхватили почти триста горожан, заказавших через сервис "Самокат" еду под маркой Greenbox. По требованию Роспотребнадзора суд приостановил деятельность производителя. СК возбудил уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру