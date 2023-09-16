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Новости 11:59

Муниципалы Всеволожского района попали в уголовное дело о халатности

фото ЗакС политика Муниципалы Всеволожского района попали в уголовное дело о халатности

В Ленинградской области по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудили дело в отношении сотрудников администрации МО "Колтушское сельское поселение". Им инкриминируют халатность (ч. 1 ст. 293 УК), о чем сообщает региональное управление ведомства.

Следователи сочли, что администрация могла допустить уничтожение захоронения, предположительно относящегося ко временам Великой Отечественной войны.

Муниципальные служащие, по версии ведомства, пренебрегали охраной захоронений и "не провели работ, направленных на организацию их учета". Следствие продолжает вникать в детали выявленного преступления.

Фото: ЗАКС.Ру


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