Депутат Госдумы предложил запретить продажу энергетиков детям

В России следует законодательно запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В беседе с РИА "Новости" депутат поделился планами вернуться к работе на этом направлении.

"В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесен один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года", — поделился планами парламентарий.

Хамзаев уточнил, что сейчас запрет на продажу энергетиков детям действует на территории более 30 регионов России. При этом на федеральном уровне никаких ограничений не существует.

Ранее Хамзаев предлагал запретить продажу табака и алкоголя за наличные, выступал за отказ от преподавания английского языка в школах и за отправку транспорта со штрафстоянок на нужды СВО.

Фото: ЗАКС.Ру