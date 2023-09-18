Песков не стал комментировать доклад ООН о ситуации с правами человека в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать выводы спецдокладчика ООН Марианы Кацаровой о ситуации с правами человека в России, передает 18 сентября ТАСС. Как объяснил представитель Кремля, он еще не успел ознакомиться с текстом доклада и потому не может пока что-либо сказать по этому поводу.

"Я, к сожалению, пока не знаком с текстом этого доклада. Поэтому я не знаю, что имеется в виду. Наверное, там речь идет о каких-то конкретных случаях. Поэтому пока не имею возможности это прокомментировать", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Ранее агентство Reuters пересказало содержание доклада Кацаровой. В документе говорится о значительном ухудшении положения с правами человека в России после начала спецоперации. В частности, в тексте упоминаются законодательные ограничения, введенные в стране с февраля 2022 года, а также упоминаются аресты критиков СВО и случаи закрытия независимых СМИ.

Фото: Kremlin