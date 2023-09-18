Линченко отказался показать соглашение правительства с ВТБ о дороге через Удельный парк

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что не может разглашать текст соглашения правительства города и "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" по проекту магистрали № 7 через Удельный парк. Так чиновник написал в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского. Парламентарий опубликовал ответ в своем Telegram-канале.

Линченко сообщил, что в соглашении есть пункт, по которому стороны обязались "обеспечить сохранность и конфиденциальность информации". Вице-губернатор добавил, что никаких обязательств по строительству трассы М-7 нет, несмотря на заключенный договор:

"Подписав Соглашения стороны выразили намерения реализовать плодотворные сотрудничества, направленные на реализацию Проектов. В то же время обязательств по проектированию или строительству Объектов у сторон в соответствии с Соглашениями не возникают".

Основные технические, финансовые и юридические параметры проекта будут определены уже на других этапах проработки сотрудничества, заявил Линченко. Чиновник добавил, что сейчас в госпрограмме "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" не предусмотрено строительство М-7.

Вишневский задался вопросом, зачем надо было подписывать соглашение, если оно ни к чему не ведет. Также депутат назвал запрет на разглашение данных документа абсурдом:

"Абсурд: какая "конфиденциальность" в соглашениях между городом и фактически, государственным (92% акций под контролем государства) банком? И тем более, в вопросе о строительстве не ракетных баз, а дорог? "

Напомним, ранее глава комитета по инвестициям Иван Складчиков на нулевых чтениях бюджета в Заксобрании тоже заявил, что в ближайшие три года строить магистраль через Удельный парк не планируют. При этом власти отказываются включать в зеленые зоны и в состав парка участок, который ранее выделили под М-7.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру