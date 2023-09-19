Бастрыкин велел возбудить дело из-за нарушения прав петербургского очередника

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил повторную жалобу от петербургского инвалида, работавшего ликвидатором последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Более двадцати лет заявитель находился в очереди за субсидией на получение жилья. Нынешней весной его исключили из списка под тем предлогом, что старший сын инвалида приобрел квартиру. Между тем, пожилой петербуржец с сыном не проживает и доли в его новой квартире не имеет.

Бастрыкин потребовал от петербургских коллег возбудить уголовное дело. Исполнение поручения проверят в центральном аппарате СК.

фото: пресс-служба СК