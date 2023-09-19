Арбитражный суд наложил арест на активы VTB Europe на сумму более 80 млн евро

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 19 сентября наложил арест на ценные бумаги бывшей европейской дочерней компании банка ВТБ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском в отношении VTB Bank (Europe). Российский банк потребовал принять обеспечительные меры и взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро.

Суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер. Теперь на все ценные бумаги VTB Europe наложен арест, в том числе и на те, что находились на счете депо. Их стоимость в общей сложности составляет 80,7 млн евро.

В ВТБ вынесенным судебным актом удовлетворены, банк будет продолжать добиваться взыскания задолженности с "дочки" в полном объеме.

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