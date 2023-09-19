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Новости 13:52

Арбитражный суд наложил арест на активы VTB Europe на сумму более 80 млн евро

фото ЗакС политика Арбитражный суд наложил арест на активы VTB Europe на сумму более 80 млн евро

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 19 сентября наложил арест на ценные бумаги бывшей европейской дочерней компании банка ВТБ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском в отношении VTB Bank (Europe). Российский банк потребовал принять обеспечительные меры и взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро.

Суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер. Теперь на все ценные бумаги VTB Europe наложен арест, в том числе и на те, что находились на счете депо. Их стоимость в общей сложности составляет 80,7 млн евро.

В ВТБ вынесенным судебным актом удовлетворены, банк будет продолжать добиваться взыскания задолженности с "дочки" в полном объеме.

Фото: ЗАКС.ру


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