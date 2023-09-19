В Петербурге научат, как стать "взрослым депутатом"

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Санкт-Петербургском социально-экономическом университете решили заняться подготовкой молодых политиков. Для этого запустят короткий курс, который начнется в октябре 2023 года. Подробности о будущей кузнице кадров для петербургской политики рассказали на пресс-конференции "Интерфакса" 19 сентября, посвященной перспективам молодежного парламентаризма.

Проект "Школа молодежного парламентаризма", где юных граждан с активной жизненной позицией будут учить основам политического ремесла, реализуется на средства гранта комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. На эти цели выделили 1 млн рублей. Всего на курс планируется набрать 150 человек. Треть мест уже закреплены за действующими членами Молодежного парламента при Законодательном собрании Петербурга. Заниматься будут по вечерам. Программа не очень обширная - всего шесть занятий. Проводить обучение решили на базе Санкт-Петербургского социально-экономического института. О деталях курса на пресс-конференции "Интерфакса" 19 сентября рассказала ректор вуза Елена Калинина.

- Данный проект, та часть, которая будет реализована нашим институтом, он прежде всего содержит знания, то есть возможность предоставить участникам новые знания, поделиться опытом, поэтому мы предложили принять участие в этом проекте депутатам Государственной думы, и депутатам Федерального собрания, политологам, преподавателям, журналистам, - рассказала Калинина.

Она добавила, что одной из задач курса станет мотивация молодежи и создание сообщества будущих политиков. Калинина подчеркнула, что желающим присоединиться придется пройти тщательный отбор, на котором отсеят тех, кто решит просто "потусоваться". В конце курса участники получат соответствующие сертификаты.

Депутат Заксобрания Марина Шишкина, которая согласилась стать одним из преподавателей курса, рассказала на встрече, что политиками часто становятся юристы, поскольку думают, что их основная деятельность - писать законы. Также подготовка свежих политических кадров проводится уже давно, но чаще всего это происходит внутри партий, однако этого, по ее мнению, недостаточно.

- Что такое политика? Политика - это профессия. Точно такая же, как профессия врача, учителя, журналиста, токаря, слесаря и так далее, но подумайте, всем профессиям где-то учат, политике автономной не учат нигде. Вот нет такого вуза, нет такого диплома, где было бы написано "Ты - профессиональный политик", - рассказала Шишкина.

По ее мнению, кроме "технических" знаний в законотворчестве, политикам необходимо понимать дух закона, оценивать его перспективы и влияние на жизнь людей. Она считает, что новый курс поможет молодежи лучше понять этот самый дух закона с помощью комплексных знаний.

Юный парламентарий Артем Белов, избиравшийся в совещательный орган летом 2022 года, на встрече в рассказал о том, что попал Молодежный парламент по "обычной случайности", кликнув на ссылку в письме, а также поделился своим опытом работы со "взрослыми депутатами".

- У нас есть возможность присутствовать на заседаниях взрослых депутатов. Я могу сказать лишь только за себя и какие законы и инициативы продвигал в прошлом году. Был закон об уличных музыкантах, потому что в Питере им запретили петь на улицах, и я пришел на комиссию ко взрослым депутатам по социальной политике и пытался отстоять, доказать мнение. Хотел даже выиграть грант, он будет называться "В Питере - петь". Возможно в будущем он и появится. Сейчас я поставил цель сделать студенческие стройотряды, возродить тенденцию, которая раньше была, - поделился планами Белов.

Напомним, тогда на заседании комиссии "взрослые депутаты" раскритиковали предложение Белова и попросили его аккуратнее "фонтанировать" идеями. Отметим, стройотряды уже существуют в некотором виде. Идею награждать лучшие отряды почетным знаменем губернатора Петербурга предложили еще в начале 2019 года.

Белов добавил, что принять участие в обучении выразили желание члены молодежных парламентов из других регионов. Набор будет закрыт в конце сентября.

Занятия пройдут с 11 по 23 октября. Среди спикеров заявлены депутат Госдумы Яна Лантратова, которая расскажет о современных вызовах в сфере образования и о социальной ответственности политиков, правозащитница Наталия Евдокимова, депутаты ЗакСа Марина Шишкина и Андрей Малков, а также предприниматели и политтехнологи. Об организации местного самоуправления молодежи расскажет глава МО "Екатерингофский" Олег Смакотин.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру