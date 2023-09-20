Нижегородский суд оштрафовал участника СВО за дискредитацию армии

Нижегородский районный суд вынес решение по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении члена незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Рамазана Сулейманова, сообщил "Коммерсантъ". В прошлом году другоросс участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца.

Административное дело в отношении Рамазанова связано с акцией в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), состоявшейся в Нижнем Новгороде 29 июля. Тогда неизвестные повесили баннер "Свободу Стрелкову" на одной из башен местного кремля и разбросали листовки с биографией блогера и критическими высказываниями в адрес министра обороны Сергея Шойгу.

Изучив показания камер наблюдения, полицейские пришли к выводу о причастности Рамазанова к акции.

На заседании суда другоросс вину не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. По его мнению, у правоохранителей отсутствовали доказательства его причастности к акции, а записи с видеокамер не позволяют установить, кто именно посещал башню в тот день. Защита Рамазанова утверждала, что в его действиях отсутствует состав вменяемой ему статьи.

Суд доводы защиты и самого другоросса во внимание не принял и назначил Рамазанову штраф в размере 20 тысяч рублей. Активист уже заявил о намерении обжаловать вынесенное решение.

Рамазанов в 2022 году служил в зоне СВО в составе добровольческого отряда "Барс-8". После гибели сестры-военкора Земфиры Сулеймановой он вернулся в Нижний Новгород, где занялся сборами гуманитарной помощи.

Стрелков был задержан в своей квартире в конце июля по делу о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Вскоре после этого суд в Москве отправил его под арест на два месяца. На прошлой неделе меру блогеру продлили до 18 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру