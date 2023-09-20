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Новости 19:39

"Водоканал" попросил помощи у петербуржцев в решении проблем с лужами

фото ЗакС политика "Водоканал" попросил помощи у петербуржцев в решении проблем с лужами

Петербургский "Водоканал" предложил горожанам подсказать специалистам районы, где регулярно появляются лужи, об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Петербуржцы могут поучаствовать в опросе от "Водоканала" и рассказать о местах, где после дождей скапливается вода. Специалисты, с учетом обращений, разработают меры для решения проблемы в каждом конкретном месте.

Для участие в опросе "Водоканал" предлагает заполнить анкету, где нужно будет указать проблемную зону и описать возможные причины скопления воды.

Фото: ЗАКС.ру


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