"Водоканал" попросил помощи у петербуржцев в решении проблем с лужами

Петербургский "Водоканал" предложил горожанам подсказать специалистам районы, где регулярно появляются лужи, об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Петербуржцы могут поучаствовать в опросе от "Водоканала" и рассказать о местах, где после дождей скапливается вода. Специалисты, с учетом обращений, разработают меры для решения проблемы в каждом конкретном месте.

Для участие в опросе "Водоканал" предлагает заполнить анкету, где нужно будет указать проблемную зону и описать возможные причины скопления воды.

Фото: ЗАКС.ру