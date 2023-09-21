В Петербурге избиение сотрудницы в здании УМВД привело к уголовному делу

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции, которое случилось накануне в приемной отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району.
Дело по ч. 1 ст. 318 УК (нападение на представителя власти) расследуют в отношении 38-летнего мужчины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.
По версии следствия, фигурант агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание. Он нанес женщине несколько ударов, в том числе по голове, причинив физическую боль.