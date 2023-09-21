ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:20

В Петербурге избиение сотрудницы в здании УМВД привело к уголовному делу

фото ЗакС политика В Петербурге избиение сотрудницы в здании УМВД привело к уголовному делу

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции, которое случилось накануне в приемной отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району.

Дело по ч. 1 ст. 318 УК (нападение на представителя власти) расследуют в отношении 38-летнего мужчины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

По версии следствия, фигурант агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание. Он нанес женщине несколько ударов, в том числе по голове, причинив физическую боль.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама