В Петербурге избиение сотрудницы в здании УМВД привело к уголовному делу

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции, которое случилось накануне в приемной отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району.

Дело по ч. 1 ст. 318 УК (нападение на представителя власти) расследуют в отношении 38-летнего мужчины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

По версии следствия, фигурант агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание. Он нанес женщине несколько ударов, в том числе по голове, причинив физическую боль.

Фото: ЗАКС.Ру