Дугин, Шойгу и ни одного Вишневского: В ЗакСе открыли выставку о выборах в Петербурге

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 21 сентября открылась выставка к 30-летию избирательной системы. На ней представили агитацию и документацию разных лет. В основном в экспозицию попали фотографии бывших губернаторов, а также мэра Анатолия Собчака и философа Александра Дугина. Отыскать портрет действующего президента Владимира Путина оказалось затруднительно.

На церемонии открытия выставки, посвященной истории избирательной системы и петербургским выборам, присутствовали председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин и другие члены избиркома, а также депутаты городского парламента. Выставка подготовлена Горизбиркомом совместно с архивным комитетом и музеем Смольного.

- Огромная благодарность Законодательному собранию Санкт-Петербурга за такую возможность продемонстрировать здесь исторические документы, те, которые есть в наших архивах, и показать тот замечательный путь, который прошла избирательная система Санкт-Петербурга от периода становления в начале 90-х и до современного этапа, - рассказал Мейксин.

Выставка разделена на несколько блоков: об истории избирательной системы в СССР, о введении должности президента России (тогда еще РСФСР) и избрании главы государства, губернаторов Петербурга, депутатов Государственной думы и Законодательного собрания города. Меньше всего внимания было уделено муниципальным выборам.

- С учетом того, что у нас уже в ближайшее время начнется самое главное, самое важное голосование в нашей стране — мы начнем работу по подготовке выборной кампании президента Российской Федерации, я очень надеюсь с таким же хорошим настроением мы придем к этому очень знаковому событию для нашей страны, - отметил председатель ГИК во время приветственного слова.

Глава Горизбиркома Мейксин в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что во время подготовки экспозиции собрали огромное количество материалов, из которых попытались отобрать "самые яркие" документы из-за ограничения по площади.

Президентские кампании в экспозиции отражены агитматериалами и фотографиями с 1991 по 2008 годы. На снимках запечатлен процесс волеизъявления экс-губернатора Валентины Матвиенко, постер Владимира Жириновского с текстом "Со мной придет порядок" и даже агитационный щит с ростовым портретом Бориса Ельцина с девизом его первой кампании "Голосуй сердцем". Портрет главного актора современной истории России Владимира Путина на этих стендах можно разглядеть с трудом. Единственный снимок будущего президента есть на информационном плакате ЦИК от марта 2000 года, где кроме Путина на пост главы государства претендуют "яблочник" Григорий Явлинский и нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова.

Проиллюстрировать раздел о выборах депутатов Государственной думы от Петербурга решили агитацией философа Александра Дугина. В 1993 году он выдвигался по 210-му избирательному округу по лозунгом "Тайное станет явным". Тогда он шел под флагом ныне запрещенной Национал-большевистской партии*, с которой расстался в 1998 году из-за расхождения во взглядах с Эдуардом Лимоновым. Еще одним историческим документом стала листовка "Единой России" от 2003 года. Федеральный список в Госдуму тогда возглавляли Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Юрий Лужков. По региональной группе на выборы шли нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов и шансонье Александр Розенбаум.

Самый "свежий" экспонат выставки — фотография Беглова с избирательного участка, сделанная в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию. Правда, на самом стенде ее подписали как фото с выборов депутатов Госдумы и ЗакСа, которые состоялись в 2021 году. Из-за разгара пандемии коронавируса градоначальник опускал бюллетень в КОИБ в маске и перчатках.

Фотографии информационного плаката о выборах депутатов Заксобрания в Центральном районе, где на выборы заявились трое Борисов Вишневских, на выставке не показали. Еще в здании парламента установили две кабинки для голосования, где были установлены экраны с фотографиями на тему выборов.







Напомним, это уже вторая выставка в Законодательном собрании, приуроченная к юбилею избирательной системы. Летом Горизбирком и Музей политической истории представили экспозицию, на которой также были показаны архивные документы, среди которых удостоверение бывшего председателя ГИК Натальи Чечиной.

*Национал-большевистская партия признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру