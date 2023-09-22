Правозащитники признали политзаключенным социолога Кагарлицкого*

Социолог и левый публицист Борис Кагарлицкий* является политическим заключенным, считает созданный участниками ликвидированного "Мемориала"** проект "Поддержка политзеков". По мнению правозащитников, его уголовное преследование представляется необоснованным.

В отношении Кагарлицкого* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за поста, посвященного взрыву на Крымском мосту в октябре 2022 года. Как полагают правозащитники, в публикации нет одобрения произошедшего инцидента, она носит сугубо аналитический характер.

Дело против Кагарлицкого* было возбуждено в конце июля, вскоре после этого суд в Сыктывкаре отправил его под арест. Накануне социологу продлили содержание под стражей до 24 ноября.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)