Единороссы начали готовиться к президентским выборам

"Единая Россия" начала подготовку к проведению выборов президента, заявил 22 сентября глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. В пятницу стало известно о передаче ему думского мандата от Игоря Кастюкевича, перешедшего в Совет Федерации.

"Мы применили на прошедшей в сентябре избирательной кампании новые технологии, прежде всего, наши новые цифровые сервисы. Будем их использовать и в ходе большого электорального цикла следующего года", — приводит слова Сидякина пресс-служба "Единой России".

Также политик напомнил о начале бюджетного процесса в Госдуме и пообещал работать над тем, чтобы "обеспечить федеральным финансированием народную программу "Единой России", выполнить все обязательства партии перед избирателями".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность многодневного голосования на предстоящих выборах президента. До этого сенатор Андрей Клишас сообщил о работе над поправками в закон о выборах главы государства.

Фото: ЗАКС.Ру