В Ленобласти высадили 65 гектаров леса

В рамках акции "Сохраним лес" в Ленобласти 23 сентября высадили более 136 тысяч саженцев сосны и ели. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, таким образом лесополоса увеличилась на 65 гектаров.

Главная часть акции, в которой активное участие принял губернатор Александр Дрозденко, состоялась в Волосовском районе.

"Мы выполняем поставленные перед регионом задачи экономического развития, при этом помним, что лес — это то, что мы должны оставить нашим детям и внукам, следующим поколениям", - отметил Дрозденко.

По имеющимся у него данным, Ленобласть среди всех регионов страны занимает первое место по посадкам тех саженцев с закрытой корневой системой, которые выращиваются в собственных питомниках.

фото: lenobl.ru