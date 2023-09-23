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Новости 17:58

В Ленобласти высадили 65 гектаров леса

фото ЗакС политика В Ленобласти высадили 65 гектаров леса

В рамках акции "Сохраним лес" в Ленобласти 23 сентября высадили более 136 тысяч саженцев сосны и ели. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, таким образом лесополоса увеличилась на 65 гектаров.

Главная часть акции, в которой активное участие принял губернатор Александр Дрозденко, состоялась в Волосовском районе.

"Мы выполняем поставленные перед регионом задачи экономического развития, при этом помним, что лес —  это то, что мы должны оставить нашим детям и внукам, следующим поколениям", - отметил Дрозденко.

По имеющимся у него данным, Ленобласть среди всех регионов страны занимает первое место по посадкам тех саженцев с закрытой корневой системой, которые выращиваются в собственных питомниках.

фото: lenobl.ru


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