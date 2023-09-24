Беглов запустил в Мариуполе ретротрамвай

В ходе своего визита в Мариуполь губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии запуска ретротрамвая, подаренного Петербургом. Как уточнили в пресс-службе градоначальника, речь идет о копии вагонов, курсирующих по Северной столице в качестве экскурсионных.

На боковой части вагона нанесена надпись "Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы". В присутствии Беглова трамвай отправился в свою первую поездку.

"Запуск трамвайной линии стал символом возвращения Мариуполя к нормальной жизни. Теперь о Петербурге мариупольцам будет напоминать новый подарок — трамвай в ретростиле", — заявил Беглов.

Также петербургский градоначальник осмотрел в Мариуполе восстановленный петербургскими специалистами Центр детского и юношеского творчества и посетил иные объекты, на которых работали строители из Северной столицы.

Фото: gov.spb.ru