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Новости 16:17

В Кудрово снесут 325 гаражей для строительства развязки с Мурманским шоссе

фото ЗакС политика В Кудрово снесут 325 гаражей для строительства развязки с Мурманским шоссе

Во Всеволожском районе Ленинградской области будут сносить гаражи под строительство дорожной развязки, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству области.

В октябре стартует второй этап освобождения земли в Кудрово для строительства развязки с Мурманским шоссе. Всего уберут 325 гаражей вдоль дороги, в которых находятся шиномонтаж и другие сервисы.

Объявление о сносе появилось еще летом, поэтому специалисты попросили успеть забрать свои вещи. Остальные вопросы о работах можно задать по "горячей линии".

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