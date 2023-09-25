Жители дома на Московском проспекте пожаловались на дырявую крышу

В доме 79 на Московском проспекте протекла крыша из-за прошедших ливней в Петербурге, об этом 25 сентября пишет "Фонтанка.ру".

В 2022 году КГИОП провел в этом доме реставрационные работы, однако жители здания боятся, что из-за дырявой крыши ремонт долго не продержится.

Как отмечают жильцы дома, крыша протекает уже давно, а утром 25 сентября они обнаружили лужи на лестнице и в лифте из-за прошедших на выходных дождей.

Один из жителей дома отправлял письмо в администрацию президента, которое сначала отправили в администрацию губернатора, а потом в КГИОП. В июле 2022 года ведомство направило предостережение управляющей компании.

Фото: ЗАКС.ру