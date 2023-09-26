"Водоканал Санкт-Петербурга" закупит 75 единиц техники до конца 2023 года

Петербургский "Водоканал" до конца 2023 года пополнит свой автопарк разными видами техники, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

За последние три года ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приобрел 600 единиц передвижного состава, в 2023 году 11 транспортных средств было обновлено. До конца 2023 года предприятие закупит еще 75 машин.

Автопарк пополнится илососными машинами, каналопромывочными машинами, бортовыми автомобилями, самосвалами, автофургонами, строительной техникой и многим другим. Основной акцент сделан на покупку техники, которая используется чаще всего.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"