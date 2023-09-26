Суд Петербурга отправил под стражу обвиняемого по делу о нападении на сотрудника ДПС

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Олейнику, обвиняемому по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, 25 сентября обвиняемый находился в нетрезвом виде на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной в Колпино. Рядом с мужчиной находился сотрудник ГИБДД при исполнении. Вдруг обвиняемый из-за неприязненного отношения к полицейскому ударил его в живот ножом не менее пяти раз.

По словам самого фигуранта дела, свое отношение к вине высказать не может, так как не помнит, что произошло.

Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября.

Фото: ЗАКС.ру